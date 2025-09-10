A Siracusa torna il Festival del Disegno

Per il terzo anno consecutivo Siracusa sarà una delle città protagoniste del Festival del Disegno, organizzato dalla celebre cartiera italiana Fabriano e promosso in città dal negozio di belle arti Giallo Limone Creativityshop e dal Fabriano Boutique Store.

“All Around 2025” è la decima edizione del più grande festival del disegno al mondo, che coinvolge associazioni, scuole, enti, musei, biblioteche, cartolerie e negozi di belle arti in tutta Italia, con iniziative dedicate al disegno e alla creatività.

Quest’anno Siracusa ospiterà il festival per tre weekend consecutivi, a partire dal 13 settembre, con laboratori dedicati al tema della pace: un’occasione per celebrare la carta, il disegno, l’espressione artistica e diventare divulgatori di un messaggio universale.

I laboratori, rivolti a bambini, ragazzi e adulti, si terranno nei locali di Giallo Limone Creativityshop, sotto la guida delle artiste Chiara Ezechia, Serena Gilè e Agnese Milazzo. I materiali saranno forniti gratuitamente da Fabriano.

Il programma dei laboratori: 13 settembre – “Gocce di pace”, laboratorio di acquerello e china per realizzare cartoline dedicate a un mondo senza guerra. A cura di Agnese Milazzo. Orari: 10:30–13 e 16:30–19. 17 settembre – “Parole di pace”, workshop di Brush lettering con Chiara Ezechia, per scrivere la pace una lettera alla volta. Orario: 10:30–13. 27 settembre – “Un collage di pace”, laboratorio creativo con Agnese Milazzo e Serena Gilè: realizzazione di collage collettivi e individuali come manifesto di pace. Orari: 10:30–13 e 16:30–19

Tutti gli appuntamenti si terranno da Giallo Limone Creativityshop in Riva della Posta n. 10, Siracusa, con partecipazione su prenotazione.