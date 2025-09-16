A Siracusa torna Ortyx Drama Festival

Dal 24 settembre al 5 ottobre 2025, la sesta edizione di Ortyx Drama Festival (ODF) animerà le strade di Ortigia con 12 giorni di spettacoli teatrali ad ingresso libero, su prenotazione.

Il programma della rassegna che unisce giovani, artisti e comunità, aprendo varchi di possibilità attraverso la scena, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa venerdì 19 settembre, alle 12, nei locali dell’ex convento di San Francesco, in via Tommaso Gargallo 67.

Il festival under 35, che si pone anche l’obiettivo di dialogare attivamente con il territorio, è promosso e organizzato interamente dai giovani allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA e dal 2019 arricchisce il programma artistico e culturale siracusano.

A illustrare la sesta edizione di Ortyx Drama Festival, ispirato quest’anno alla figura mitologica di Eos, dea dell’aurora, creatura di confine e di possibilità, custode dell’inizio e sentinella del divenire, sarà il comitato organizzativo della rassegna costituito da Alessandra Cosentino, Carlotta Ceci, Alessandro Cunsolo, Tommaso Quadrella e Arianna Angioli.

Ortyx Drama Festival è sostenuto da Comune di Siracusa, Associazione Anno Domini 2022, associazione Amici dell’INDA, Società Agricola Bassoli, DiVino Mare, libreria Ubik Bafigghia e collabora con Ortigia Film Festival.