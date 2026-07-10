A Siracusa un campus sulla fotografia cinematografica: 16 posti riservati ai residenti

Il Comune di Siracusa ha approvato la collaborazione tra il servizio Siracusa Film Commission e la società Factory Film Srl per la realizzazione, dal 2 al 20 settembre 2026, della terza edizione siracusana del CineCampus Terre di Cinema, all’interno dell’evento internazionale Terre di Cinema – International Cinematographers Days.

​Si tratta del principale evento italiano dedicato alla fotografia cinematografica, realizzato da professionisti del settore con il patrocinio e il supporto di AIC – Autori Italiani della Cinematografia, Imago – International Federation of Cinematographers, e della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, oltre che da importanti partner tecnici dell’industria cinematografica internazionale, tra cui Kodak Motion Picture Film. Durante il CineCampus, giovani cineasti provenienti da tutto il mondo realizzeranno 16 cortometraggi in pellicola 35mm e 16mm, che saranno presentati in numerosi festival internazionali.

​Anche quest’anno, dopo l’eccellente risultato della precedente edizione, la Siracusa Film Commission promuove un’opportunità formativa unica per il territorio: la partecipazione gratuita a uno stage nel settore della produzione cinematografica riservato a 16 giovani siracusani, suddivisi in 4 reparti: regia (4 posti), produzione (4 posti), fotografia (4 posti), Fotografia di scena (4 posti). Gli stagisti e le stagiste selezionati riceveranno un attestato ufficiale di partecipazione rilasciato da Factory Film.

​Per il secondo anno consecutivo: su proposta della Siracusa Film Commission, gli stagisti parteciperanno anche alla realizzazione di un video di backstage su pellicola sotto la guida dei professionisti di Terre di Cinema, per arricchire ulteriormente l’esperienza formativa.

​Possono candidarsi residenti a Siracusa e di età compresa tra i 18 e i 28 anni inviando entro e non oltre il 20 agosto prossimo una email a: terredicinema@gmail.com. L’email dovrà riportare in oggetto: “Candidatura stage – CineCampus TDC 2026 a Siracusa”. Nel corpo della mail occorre specificare il reparto a cui ci si candida (regia, produzione, fotografia, fotografia di scena) e allegare: un curriculum vitae sintetico e un documento d’identità valido.

​La selezione sarà a cura della Società Factory Film Srl. I 16 stagisti selezionati riceveranno comunicazione ufficiale via email. ​Per info: www.terredicinema.com