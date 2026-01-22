A Siracusa un Consiglio comunale aperto sul caso Tony Drago

Il neo costituito comitato “Verità e Giustizia per Tony Drago”, presieduto da Rosaria Intranuovo, comunica che lunedì 26 gennaio 2026, alle 17.30, a palazzo Vermexio, in piazza Duomo 1, Siracusa, si terrà un Consiglio Comunale aperto per affrontare il caso di Tony Drago, il militare siracusano morto 11 anni fa nella caserma Sabatini di Roma, a un mese dalla pubblicazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) nella quale sono stati messi in evidenza i tentativi di depistaggio, le carenze e le incongruenze nell’azione degli inquirenti italiani.

Una sentenza che di fatto ha messo in dubbio le motivazioni di suicidio con cui il gip del tribunale di Roma archiviò il caso rilanciando di fatto l’ipotesi dell’omicidio per nonnismo.

Dietro questa vicenda c’è una famiglia siracusana che da anni lotta senza sosta per sapere la verità a cui la comunità siracusana non può non far sentire tutta la sua vicinanza, la sua solidarietà, il suo appoggio per comprendere esattamente cosa è avvenuto la sera del 5 luglio del 2014 nella caserma romana dell’ottavo Reggimento dei Lancieri di Montebello. Una famiglia che indomita cerca e vuole giustizia alla quale non è possibile far mancare un appoggio concreto, mettendo in moto tutti gli strumenti che questa comunità possiede, per fare luce, per squarciare il muro di gomma.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al consiglio comunale di lunedì 26 gennaio, a prendere parola e a far sentire la propria voce.

Al consiglio comunale, saranno presenti e prenderanno parola, oltre ai Consiglieri Comunali, la mamma, Rosaria Intranuovo, la sorella, Valentina Drago, l’avvocato Dario Riccioli, la consulente tecnico Grazia La Cava, parlamentari regionali e nazionali, esponenti del “Comitato Verità e Giustizia per Lele Scieri”, amici ed esponenti del neo costituito “Comitato Verità e Giustizia per Tony Drago”.