A Siracusa un convegno sulla salute mentale

Si è svolto questa mattina, nella sede dell’Ordine dei Medici di Siracusa, il convegno sulla salute mentale, promosso dal Club Lions Siracusa Host, con un’ampia partecipazione di medici e soci Lions.

Un sentito ringraziamento dai Lions va ai relatori che, con competenza e passione, hanno contribuito ad approfondire temi di grande rilevanza, tra cui la prevenzione, la diagnosi e la cura dell’Alzheimer, con particolare attenzione alle ricadute sociali della malattia.

Il Club Lions Siracusa Host ringrazia inoltre i numerosi soci presenti