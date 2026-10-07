A Siracusa un Festival della letteratura dei giovani: accolta la mozione del Pd

Politica · Consiglio comunale

I consiglieri del gruppo del Partito Democratico Massimo Milazzo, Sara Zappulla, Angelo Greco, esprimono soddisfazione per l’approvazione, nella seduta del Consiglio comunale di ieri sera, della loro mozione che istituisce a Siracusa un Festival della letteratura dei giovani riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di tutta l’Italia.

Alla base della mozione presentata da Milazzo, Zappulla e Greco v’è la consapevolezza che la cultura aumenta il bagaglio di conoscenze di ciascun individuo, che la cultura ingentilisce e contribuisce a formare cittadine e cittadini migliori, che la cultura migliora tutti noi, la nostra collettività, l’ambiente in cui viviamo. In particolare, i proponenti rilevano che è compito delle istituzioni alimentare l’anelito di cultura nelle giovani generazioni affinché attraverso l’eccezionale strumento della cultura, esse possano migliorare sempre di più il mondo in cui viviamo.

Nella mozione del gruppo consiliare del Pd, approvata dall’unanimità dei consiglieri presenti in aula, si evidenzia pure che la letteratura ha un enorme peso ed un’importanza fondamentale nel formare il bagaglio culturale delle persone ed in particolar modo dei giovani. Leggere apre la mente e specularmente scrivere libera la fantasia, impone un’ottima conoscenza della lingua italiana, richiede a monte tanta preparazione e tanta lettura. Per i giovani, oggi, leggere e scrivere libri significa anche riuscire a non essere dipendenti dai social network e dall’ipnosi dei telefoni cellulari.

Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco, nella loro mozione, mettono altresì in luce che l’istituzione a Siracusa di un festival della letteratura dei giovani coniuga in sé diversi aspetti positivi: conferma la lunga tradizione culturale di Siracusa forte dei suoi 2750 anni di storia, dimostra grande attenzione verso le giovani generazioni, stimola la crescita culturale delle ragazze e dei ragazzi in età scolastica, può dare luogo ad un fermento letterario giovanile favorendo la scoperta di nuovi talenti e richiamando l’attenzione di pubblico e case editrici.