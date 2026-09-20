A Siracusa un itinerario storico artistico nel Palazzo Arcivescovile

Cultura · arcidiocesi

Un itinerario storico artistico all’interno del Palazzo Arcivescovile per scoprire l’immenso patrimonio che negli anni è stato valorizzato e in parte reso fruibile. L’Arcidiocesi di Siracusa da diverso tempo ha avviato una serie di progetti per la tutela e conservazione dei beni culturali. Progetti che hanno riguardato opere d’arte, documenti, libri pregiati. In spazi unici come la sala lignea della Biblioteca Alagoniana o la cappella Sveva. Oppure negli ambienti del Seminario minore che oggi ospitano il Museo diocesano.

L’itinerario sarà presentato alla stampa martedì prossimo, giorno 22 settembre, alle 10 dal vicario generale dell’Arcidiocesi, mons. Sebastiano Amenta, e dal direttore della Biblioteca Alagoniana, don Helenio Schettini. Il Palazzo Arcivescovile apre le porte per fare conoscere un patrimonio storico artistico unico.