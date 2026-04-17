A Siracusa una marcia per la pace da Ortigia a piazza Santa Lucia

Si terrà domenica 19 aprile a Siracusa la marcia “One Peace – Marcia per la Pace”, un’iniziativa pubblica in sostegno alla missione della Flotilla e dedicata al rispetto del diritto internazionale, della democrazia e della vita. L’appuntamento è fissato alle 10, con partenza dalla Marina di Ortigia e arrivo in piazza Santa Lucia.

La manifestazione si propone come un momento di mobilitazione contro le guerre, le politiche di violenza e le disuguaglianze