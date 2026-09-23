A Siracusa uno “Spazio Neutro” per i bambini delle famiglie in difficoltà

Attualità · tutela dei minori

Un luogo protetto dove i bambini che vivono situazioni familiari difficili possano continuare a incontrare i propri genitori, e dove mamme e papà possano essere aiutati a superare i conflitti nell’interesse dei figli. È questo l’obiettivo del servizio “Spazio Neutro, Diritto di Visita e Mediazione Familiare”, per il quale il Comune di Siracusa, capofila del Distretto Socio-Sanitario D48, ha pubblicato un avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore: sul piatto oltre 383mila euro per tutelare i minori e garantire il loro diritto alla bigenitorialità.

Il progetto dà attuazione a due linee di programmazione: l’Azione 2 del Piano di Zona 2021, rivolta alla generalità dei nuclei familiari residenti a Siracusa, e il Piano di Azione Locale (PAL) – Quota Servizi Fondo Povertà 2021, destinato alle famiglie in condizione di precarietà economica, con priorità ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e dei percorsi di inclusione attiva. Pur alimentato da fonti finanziarie distinte, il servizio sarà organizzato secondo un unico modello operativo e metodologico.

La procedura punta a selezionare uno o più ETS con comprovata esperienza negli interventi a sostegno delle relazioni familiari, nella tutela dei minori e nella mediazione dei conflitti familiari, con i quali definire un progetto esecutivo condividendo obiettivi, responsabilità, risorse e modalità operative.

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I requisiti

Gli enti dovranno dimostrare esperienza pregressa, disponibilità di personale qualificato, adeguata capacità economica e finanziaria e una sede idonea. La struttura dovrà disporre di almeno un locale per gli incontri protetti, accogliente per i minori, di uno spazio separato per i colloqui di mediazione, di una sala d’attesa e di un’area di osservazione con specchio unidirezionale, nel rispetto della riservatezza degli utenti. Richiesti inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. L’eventuale uso di sistemi audio-video sarà consentito solo nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

È ammessa la partecipazione anche in forma associata, con l’individuazione di un capofila e l’impegno a mantenere la stessa compagine nella fase realizzativa. Non è invece consentito partecipare contemporaneamente come ente singolo e come componente di un raggruppamento, pena l’esclusione di tutte le proposte.

Le risorse

Il finanziamento complessivo ammonta a 383.663,54 euro, così suddivisi:

102.663,54 euro dal Piano di Zona L. 328/2000 – Azione 2, per una durata programmata di 15 mesi;

281.000 euro dalla Quota Servizi Fondo Povertà 2021, per una durata programmata di 24 mesi.

In ogni caso dovrà essere garantita la continuità delle attività finanziate dal PAL per l’intera durata prevista.

Le candidature, con gli allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante, dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 13 ottobre 2026, esclusivamente tramite PEC criptata all’indirizzo servizisociali@comune.siracusa.legalmail.it. Entro le ore 12 del giorno successivo andrà inviata, allo stesso indirizzo, la password per aprire il file della candidatura.

Le proposte saranno valutate con un punteggio massimo di 100 punti; saranno escluse quelle che non raggiungeranno la soglia minima di 60 punti.