A Solarino inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia

Si è svolta oggi a Solarino l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia, alla presenza del Ministro Nello Musumeci e dell’ Onorevole Luca Cannata, insieme ai dirigenti locali, militanti e simpatizzanti del partito.

Un momento di grande partecipazione e di forte valore politico e simbolico, che segna la rinascita di FdI a Solarino dopo una fase complessa della vita del circolo.

“Questa sede non è solo un luogo fisico – è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa – ma è la casa di una comunità politica che ha scelto di restare fedele ai propri valori, alla propria storia e alla propria identità di destra, senza cedere a compromessi né ad accordi contro natura”.

Il commissario Salvo Coletta ha voluto ringraziare pubblicamente il coordinatore cittadino Carrubba Giuseppe, Papa Luciano, Papa Salvatore e tutti gli amici che, con coraggio e pazienza, hanno continuato a credere in Fratelli d’Italia e hanno lavorato alla ricostruzione del circolo.

“Questa inaugurazione – è stato ribadito – dimostra che quando si resta fedeli ai principi, quando si mette il partito e il territorio prima dei personalismi, alla fine si vince. Oggi Solarino torna ad avere una sede di Fratelli d’Italia aperta, viva e radicata, pronta ad ascoltare i cittadini e a rappresentare con coerenza la destra di governo”.

La presenza del ministro Musumeci e dell’onorevole Cannata ha confermato l’attenzione della classe dirigente tutta, verso il territorio e verso la comunità di Fratelli d’Italia di Solarino, che da oggi riparte con rinnovato entusiasmo e una guida più chiara e coerente.