A Solarino ordinanza sul divieto di esporre gli animali domestici al sole

A Solarino sarà vietato tenere, anche temporaneamente, cani, gatti o altri animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili e aree esterne. Il sindaco Tiziano Spada ha emanato un’ordinanza – predisposta ieri ed esecutiva da oggi – a tutela della salute degli animali a quattro zampe, per evitare l’esposizione ai raggi solari nel periodo estivo.

Il divieto sarà in vigore nelle fascia oraria compresa tra le 11 e le 18, in presenza di temperature elevate e assenza di ombreggiatura permanente. I proprietari o detentori degli animali dovranno garantire idonea protezione dal sole e dal calore, costante disponibilità di acqua fresca e pulita, e condizioni igienico-sanitarie compatibili con il benessere degli animali.

“La salute dei nostri amici a quattro zampe e per noi una priorità – aggiunge il sindaco Spada -. Accogliamo con favore l’invito dell’Ente Nazionale Protezione Animale, e siamo già al lavoro con le forze dell’ordine per garantire l’ottemperanza dell’ordinanza. L’appello ai cittadini non è legato solamente al rispetto dell’atto, ma anche alla segnalazione di qualsiasi situazione di criticità. La crescita del territorio passa anche dall’adozione di questi strumenti, nell’ottica di armonizzare la vita nelle comunità”.

La Polizia Locale, le forze dell’ordine, il servizio veterinario dell’Asp Siracusa e le Guardie Zoofile sono incaricati della vigilanza sull’applicazione dell’ordinanza. Al netto di condotte che costituiscano reato penale, la violazione dell’ordinanza prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative.