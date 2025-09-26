A Sortino oggi la prima serata della 43^ edizione della Sagra del Miele

Parte ufficialmente oggi venerdì 26 settembre, la 43ª edizione della Sagra del Miele e dei Prodotti Tipici di Sortino, appuntamento che ogni anno celebra uno dei tesori più preziosi della tradizione locale.

La cerimonia inaugurale si svolgerà alle 19:30 in Piazza G. Verga, con la partecipazione dell’orchestra di flauti del Primo Istituto Comprensivo “G. M. Columba”, diretta dal maestro Sebastiano La Rosa. Un’apertura in musica che ha dato il via a tre giornate ricche di eventi, tra cultura, spettacoli e degustazioni.

Nel cuore del centro storico, lungo Corso Umberto, sarà attivato il “Bee Info Point”, punto informativo curato dall’A.R.A.S., dove cittadini e visitatori hanno potuto conoscere meglio i prodotti dell’alveare e le peculiarità dell’apicoltura siciliana.

La Biblioteca Comunale “Andrea Gurciullo” ospiterà (alle 22) invece l’inaugurazione del Pantalica Book Festival, rassegna dedicata all’editoria siciliana, che ha visto una notevole partecipazione di pubblico e ha confermato il legame tra la sagra e la promozione culturale del territorio. Ci sarà anche il concerto di Aurelio Caliri.

La serata si concluderà alle 20 in piazza Santa Sofia con lo spettacolo musicale “Note di Miele”, che vedrà alternarsi sul palco diversi artisti sortinesi, regalando al pubblico emozioni e suggestioni in un’atmosfera festosa.