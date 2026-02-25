A UniCredit fino al 2028 il servizio di tesoreria del Comune di Siracusa

È stata firmata la convenzione tra UniCredit e il Comune di Siracusa per la gestione del servizio di tesoreria. L’accordo affida a UniCredit il ruolo di istituto tesoriere, già svolto in precedenza, per il triennio 2026-2028. Il documento è stato sottoscritto da Valeria Corbino, Vice Area Manager Area Public Sector Sicilia di UniCredit, e da Carmelo Lorefice, Ragioniere generale del Comune.

Il servizio di tesoreria viene svolto con il mandato informatico con firma digitale che consente di effettuare in modalità on line i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra il Comune e la Banca, assicurando così numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale.

Oggi UniCredit svolge complessivamente in Sicilia circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Siciliana, 99 Comuni, 3 Province, 8 Aziende ospedaliere, un Ateneo universitario e 3 Camere di Commercio.