il 20 e 21 settembre

A Villasmundo la 4ª edizione della “Sagra da Ginestredda”: tradizione, musica e gusto

Un'esperienza gastronomica verace che affonda le radici nella memoria collettiva del paese, accompagnato da spettacoli dal vivo per tutte le età



Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi nel calendario degli eventi gastronomici del Territorio: la “Sagra da Ginestredda”, giunta alla sua quarta Edizione, si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 settembre 2025 nel cuore di Villasmundo.

Un fine settimana all’insegna della convivialità, della cultura gastronomica tradizionale e dello spettacolo, con un ricco programma che unisce sapori tipici e intrattenimento. La manifestazione, divenuta ormai un punto di riferimento per la Comunità locale, nasce con l’intento di valorizzare l’Identità del Territorio e rafforzare il senso di appartenenza.

Protagonista assoluta sarà la cucina tradizionale, con stand gastronomici dove sarà possibile degustare la famosa “Ginestredda” secondo l’originale ricetta della tradizione: una mezzaluna di pasta lievitata dalla forma allungata e ricurva con un ripieno di vari gusti, dalla versione classica prosciutto e formaggio, alla variante con melanzane fritte, mozzarella ed estratto di pomodoro fino alla versione più stuzzicante con salame piccante, mozzarella e olive nere.

Quest’anno la Sagra si arricchirà di un nuovo piatto tipico che rende omaggio al Territorio: si tratta de “La Terrazza”, una creazione inedita che celebra il legame profondo tra sapori e identità locale, un omaggio speciale al nostro Comune, e simbolo gustoso della nostra storia e del nostro paesaggio.

Nel corso della manifestazione, sarà previsto anche un momento di dialogo aperto con i cittadini, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura locale e della memoria collettiva: un’occasione per confrontarsi, condividere idee e costruire insieme il futuro della collettività.



Il programma:

Venerdì 20 settembre

La serata sarà presentata dal noto conduttore siciliano Ruggero Sardo, con due momenti di grande spettacolo: il concerto live del cantautore Luca Madonia, protagonista di una brillante carriera solista; spazio poi all’ironia e al buonumore con il cabaret di Gianluca Barbagallo, attore e comico apprezzato nel panorama teatrale e televisivo.

Sabato 21 settembre

La seconda serata sarà animata dal trascinante tributo a Renzo Arbore a cura dell’orchestra Luna Rossa, con un repertorio che omaggia il grande maestro della musica e dell’intrattenimento italiano.

La “Sagra da Ginestredda” si conferma così non solo come una festa popolare, ma anche come un’importante occasione di promozione culturale e turistica per il paese di Villasmundo, che si prepara ad accogliere visitatori in un clima di accoglienza, musica e autentica tradizione siciliana.

L’ingresso è gratuito per entrambe le serate.


