A Villasmundo la 4ª edizione della “Sagra da Ginestredda”: tradizione, musica e gusto

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi nel calendario degli eventi gastronomici del Territorio: la “Sagra da Ginestredda”, giunta alla sua quarta Edizione, si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 settembre 2025 nel cuore di Villasmundo.

Un fine settimana all’insegna della convivialità, della cultura gastronomica tradizionale e dello spettacolo, con un ricco programma che unisce sapori tipici e intrattenimento. La manifestazione, divenuta ormai un punto di riferimento per la Comunità locale, nasce con l’intento di valorizzare l’Identità del Territorio e rafforzare il senso di appartenenza.

Protagonista assoluta sarà la cucina tradizionale, con stand gastronomici dove sarà possibile degustare la famosa “Ginestredda” secondo l’originale ricetta della tradizione: una mezzaluna di pasta lievitata dalla forma allungata e ricurva con un ripieno di vari gusti, dalla versione classica prosciutto e formaggio, alla variante con melanzane fritte, mozzarella ed estratto di pomodoro fino alla versione più stuzzicante con salame piccante, mozzarella e olive nere.

Quest’anno la Sagra si arricchirà di un nuovo piatto tipico che rende omaggio al Territorio: si tratta de “La Terrazza”, una creazione inedita che celebra il legame profondo tra sapori e identità locale, un omaggio speciale al nostro Comune, e simbolo gustoso della nostra storia e del nostro paesaggio.

Nel corso della manifestazione, sarà previsto anche un momento di dialogo aperto con i cittadini, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura locale e della memoria collettiva: un’occasione per confrontarsi, condividere idee e costruire insieme il futuro della collettività.

Un’esperienza gastronomica verace che affonda le radici nella memoria collettiva del paese, accompagnato da spettacoli dal vivo per tutte le età.

Il programma:

Venerdì 20 settembre

La serata sarà presentata dal noto conduttore siciliano Ruggero Sardo, con due momenti di grande spettacolo: il concerto live del cantautore Luca Madonia, protagonista di una brillante carriera solista; spazio poi all’ironia e al buonumore con il cabaret di Gianluca Barbagallo, attore e comico apprezzato nel panorama teatrale e televisivo.

Sabato 21 settembre

La seconda serata sarà animata dal trascinante tributo a Renzo Arbore a cura dell’orchestra Luna Rossa, con un repertorio che omaggia il grande maestro della musica e dell’intrattenimento italiano.

La “Sagra da Ginestredda” si conferma così non solo come una festa popolare, ma anche come un’importante occasione di promozione culturale e turistica per il paese di Villasmundo, che si prepara ad accogliere visitatori in un clima di accoglienza, musica e autentica tradizione siciliana.

L’ingresso è gratuito per entrambe le serate.