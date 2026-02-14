“Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Sicilia”: venerdì la presentazione del libro

Si terrà venerdì 20 febbraio alle 17,30 alla libreria Mondadori Bookstore di Siracusa (via Sen. E. Di Giovanni, 31) la presentazione del libro “Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Sicilia” (Edizioni Giacché, 2025). Interverranno gli autori Cristiano La Mantia, Giusy Sirena e Valeria Alibrandi. Modera l’incontro Carmelo Scandurra.

Un viaggio ricco di suggestioni, alla scoperta di immagini e storie dei più affascinanti luoghi abbandonati dell’Isola, che ci riportano indietro nel tempo, tra le mura possenti di masserie feudali sorvegliate da insoliti mostri di pietra e splendidi bagli, dove ancora risuonano gli echi di culture lontane.

Fabbriche, miniere e solfare, un tempo brulicanti di vita, sono oggi spettri di archeologia industriale, circondati da un silenzio irreale.

Immersi in un paesaggio di pura bellezza scopriamo opulenti palazzi e ville affrescate di nobili origini, lussuosi alberghi e stazioni termali, basi militari, ospedali e un antico inquietante conservatorio, che sussurrano storie di un’altra Sicilia, sconosciuta e nascosta.