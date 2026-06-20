Abbandono dei rifiuti sulla spiaggia di Marina di Priolo: scatta la tolleranza zero e controllo del litorale

Prosegue con maggiore determinazione l’azione dell’Amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sulla spiaggia di Marina di Priolo.

Gli agenti della Polizia Municipale, su disposizione del sindaco Pippo Gianni, in sinergia con l’assessore al Mare Federica Limeri e all’Ambiente Alessandro Biamonte, sono impegnati oggi in un servizio dedicato alla prevenzione, alla sensibilizzazione e all’informazione dei fruitori della spiaggia.

L’obiettivo è richiamare tutti al rispetto dell’ambiente e delle regole di civile convivenza, affinché il litorale possa essere mantenuto pulito e decoroso per residenti e visitatori.

Da domani scatterà la tolleranza zero: comincerà uno stretto controllo del litorale e chiunque verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti sulla spiaggia o nelle aree limitrofe sarà sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Rispetto agli anni precedenti, sono stati inoltre posizionati un maggior numero di cassonetti, così da garantire un conferimento dei rifiuti più agevole.

Il sindaco Pippo Gianni e gli assessori Limeri e Biamonte chiedono la collaborazione di tutti affinché Marina di Priolo possa essere vissuta in un ambiente pulito e accogliente.