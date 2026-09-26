Abbandono di rifiuti a Priolo: 5 persone identificate in area Pip con amianto

Attualità · Ecologia

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Municipale contro l’abbandono illecito di rifiuti: 5 persone, tutte di Priolo, sono state identificate poiché sorprese a gettare spazzatura nell’area Pip.

Tra i rifiuti era presente anche amianto, sostanza pericolosa per la salute. I 5 soggetti saranno multati e denunciati alla Procura. Negli ultimi mesi sono decine i soggetti identificati e sanzionati, grazie al sistema di videosorveglianza voluto dall’Amministrazione comunale, alle segnalazioni dei cittadini e al quotidiano lavoro degli agenti.

“Il controllo del territorio è costante e capillare – afferma il sindaco Gianni –. Chi inquina e viola le regole verrà individuato e sanzionato”.