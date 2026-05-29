Abbandono di rifiuti, operazioni della Municipale di Siracusa: sequestri e denunce

La sezione Ambientale della Polizia municipale di Siracusa ha portato a termine, nei giorni scorsi, due distinte operazioni nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali, condotte in coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e con la Capitaneria di Porto.

Nel corso della prima operazione, i nuclei di polizia ambientale della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale hanno condotto un’attività di pedinamento conclusasi con il sequestro di un veicolo commerciale sorpreso a trasportare rifiuti all’interno di un sito adibito a discarica abusiva nel territorio comunale. È stato altresì sottoposto a vincolo cautelare il terreno privato interessato dalle condotte illecite. Il conducente del mezzo è stato denunciato per trasporto di rifiuti in assenza di qualsiasi titolo abilitativo.

Nell’ambito della seconda operazione, personale della sezione Ambientale ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica, nei confronti di un mezzo ritenuto strumentale alla commissione di illeciti. L’attività investigativa, sviluppata attraverso servizi di osservazione, controlli sul territorio e verifiche documentali, ha consentito di raccogliere significativi elementi su presunte violazioni della normativa vigente in materia di gestione e trasporto illecito di rifiuti. Il sequestro è stato disposto al fine di impedire la prosecuzione delle condotte illecite e prevenire ulteriori conseguenze dannose per l’ambiente e la salute pubblica.

“Il lavoro svolto dalla sezione Ambientale, in sinergia con la Capitaneria di Porto e la magistratura, rappresenta un segnale chiaro a chi pensa di poter utilizzare il nostro territorio come una discarica. I controlli, chiaramente, proseguono. E presto potremo contare su ulteriori fototrappole ekiller e telecamere per contrastare l’abbandono di rifiuti”, commenta l’assessore Sergio Imbrò..

Il sindaco Francesco Italia ha espresso il proprio apprezzamento per i risultati raggiunti. “Rivolgo i miei complimenti alla Polizia municipale e a tutti gli operatori coinvolti in queste operazioni. Invito ancora una volta tutti i cittadini a mostrare sempre maggiore rispetto per la nostra città, i suoi luoghi ed i suoi spazi”.

Le indagini proseguono, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa, per l’accertamento di eventuali ulteriori responsabilità. I controlli sul territorio continueranno con la medesima intensità, nell’ambito del più ampio programma di attività congiunte volte al contrasto degli illeciti ambientali.