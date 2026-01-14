Abbandono illecito di rifiuti a Priolo, sette terreni sequestrati e sei persone segnalate

Continua con determinazione l’azione di controllo del territorio a Priolo Gargallo, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, promossa dal Sindaco Pippo Gianni e dal vice Sindaco Alessandro Biamonte. L’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti e alle discariche abusive ha portato a risultati concreti: 7 terreni sequestrati; 1 persona segnalata, colta in flagranza di reato; 6 persone segnalate per abbandono illecito di rifiuti e uno sversamento fognario individuato e segnalato.

“Questi interventi – afferma il Sindaco Gianni – confermano che il controllo del territorio è costante e capillare e che chi inquina verrà individuato e sanzionato. Il rispetto dell’ambiente è una responsabilità che riguarda tutti. Abbandonare i rifiuti significa danneggiare il nostro territorio, mettere a rischio la salute dei cittadini e compromettere il futuro delle nuove generazioni“.

Il vice Sindaco Biamonte: “Invitiamo la cittadinanza a collaborare, a segnalare comportamenti illeciti e ad utilizzare correttamente i servizi di raccolta dei rifiuti. Difendere il nostro territorio è un dovere civico. Insieme possiamo fare la differenza“.