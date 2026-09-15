Abbandono rifiuti a Siracusa. Futuro nazionale: “coinvolgere gli ispettori ambientali”

Politica · volontariato

L’emergenza legata all’abbandono indiscriminato dei rifiuti continua a rappresentare una delle problematiche più gravi che interessano la città di Siracusa, con ripercussioni sul decoro urbano, sull’ambiente e, soprattutto, sotto il profilo igienico-sanitario. A sollevare nuovamente la questione è Luca Miceli esponente di Futuro nazionale a Siracusa, Ispettore Comunale Ambientale Volontario, recentemente riconfermato nell’incarico.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, mettendo a disposizione della collettività tempo, competenze e disponibilità, con l’obiettivo di supportare le attività di controllo e prevenzione sul territorio, attraverso la segnalazione di discariche abusive, situazioni di degrado e comportamenti contrari alle norme in materia ambientale.

“Sono anni – afferma Luca Miceli – che numerosi volontari di Siracusa hanno ricevuto questo incarico a costo zero per l’Amministrazione, con l’obiettivo di dare un supporto concreto alla Polizia Locale e agli uffici competenti nella lotta all’abbandono dei rifiuti. Tuttavia, nonostante la disponibilità dimostrata, questi volontari non sono stati mai coinvolti,

coordinati e valorizzati in un’attività strutturata di contrasto al fenomeno”.

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Secondo Giganti, referente del comitato Futuro Nazionale Siracusa , è necessario cambiare passo. Se esistono cittadini disponibili a impegnarsi gratuitamente per la propria città, l’Amministrazione comunale dovrebbe metterli nelle condizioni di poter svolgere efficacemente il proprio ruolo, attraverso coordinamento, organizzazione, formazione e un rapporto operativo chiaro con la Polizia Locale e gli uffici comunali competenti.

“Non comprendiamo – sottolinea Giganti – perché una risorsa costituita da cittadini volontari, che non comporta costi per l’Amministrazione e che ha come obiettivo quello di contribuire alla tutela del territorio, non venga utilizzata pienamente e organizzata all’interno di un progetto concreto di contrasto all’abbandono dei rifiuti”.

Giganti chiede all’assessore competente, all’Amministrazione comunale e ai vertici della Polizia Locale di aprire immediatamente un confronto con gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, definendo modalità operative e forme di coordinamento che consentano di valorizzare concretamente il loro contributo.

Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano. Le discariche abusive e l’abbandono incontrollato dei rifiuti possono determinare situazioni di degrado ambientale e potenziali criticità igienico-sanitarie, oltre a danneggiare l’immagine di Siracusa e la qualità della vita dei cittadini. “Chiediamo maggiore attenzione, organizzazione e volontà politica. Chi decide di dedicare gratuitamente il proprio tempo alla collettività deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare concretamente. Siracusa ha bisogno di tutte le risorse disponibili per affrontare una situazione che non può più essere considerata normale”.

Futuro Nazionale Siracusa , pertanto, sollecita l’Amministrazione comunale ad adottare un piano concreto di coinvolgimento degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, affinché questa preziosa disponibilità civica possa trasformarsi in un servizio organizzato e realmente efficace nella prevenzione e nel contrasto all’abbandono dei rifiuti.