Abbattere le liste d’attesa: tavolo tecnico tra Asp Siracusa, medici di famiglia e privati

L’ASP di Siracusa si pone all’avanguardia in Sicilia nell’implementazione di strategie innovative per la gestione delle liste d’attesa, con l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente dedicato al monitoraggio delle liste di attesa e alla promozione dell’appropriatezza prescrittiva, con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini della provincia, con il coinvolgimento attivo delle strutture sanitarie private accreditate e dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presenti sul territorio.

L’iniziativa, che fa seguito alle azioni attuate nell’ultimo anno che hanno già consentito un sostanziale abbattimento delle liste di attesa, si pone in linea con gli indirizzi istituzionali nazionali e regionali volti al contenimento dei tempi di erogazione e al miglioramento della qualità delle prestazioni. Il Tavolo Tecnico si configura come sede permanente di analisi, proposta e monitoraggio, coinvolgendo attivamente rappresentanti degli attori del sistema salute della provincia aretusea.

La riunione di costituzione, presieduta dal direttore generale dell’Azienda Alessandro Caltagirone, si è tenuta nella sede della Direzione generale con la partecipazione dei direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Ornella Monasteri, di direttori dei Presidi ospedalieri, dei Distretti, del Centro Unico Prenotazioni, dei Sistemi informatici e Controlli di gestione, rappresentanti dell’Ordine dei Medici, delle Case di Cura convenzionate e delle strutture private accreditate, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, del Comitato Consultivo Aziendale.

“L’istituzione di questo Tavolo Tecnico Permanente è una novità assoluta e rappresenta un passo fondamentale per garantire ai cittadini un abbattimento ancora più sostanziale dei tempi di attesa ed un accesso più equo, trasparente ed efficiente ai servizi sanitari – dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone -.Vogliamo creare un modello virtuoso a livello regionale che possa consentire, con la collaborazione tra tutti i professionisti e le strutture sanitarie del territorio, una riduzione concreta dei tempi di attesa e una prescrizione appropriata, basata su evidenze scientifiche e linee guida condivise che si tradurrà in un miglioramento significativo della qualità dell’assistenza e in una maggiore soddisfazione da parte dei pazienti”.

Tra gli argomenti chiave affrontati, nel corso della riunione, l’analisi delle criticità prescrittive, con un focus particolare sull’appropriatezza delle richieste, il monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali critiche e il fenomeno delle rinunce da parte dell’utenza, il percorso di tutela, l’integrazione della telemedicina nei percorsi clinico-assistenziali, la definizione di un sistema strutturato per la raccolta delle segnalazioni di operatori sanitari e cittadini, presa in carico dei pazienti, garanzia dei percorsi di accesso per i soggetti fragili.

Il Tavolo Tecnico opererà attraverso un monitoraggio costante dei tempi di attesa, l’analisi dei flussi prescrittivi, l’identificazione di soluzioni correttive e la valorizzazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Sarà inoltre promosso l’utilizzo della telemedicina come strumento per facilitare l’accesso e il controllo clinico e sarà attivo un canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni per favorire un processo di miglioramento continuo.

“Attendo con entusiasmo gli esiti del primo incontro del tavolo tecnico – conclude il direttore generale Caltagirone – al fine di adottare i primi provvedimenti per garantire a tutta l’utenza un equo accesso alle cure sanitarie in questa provincia”.