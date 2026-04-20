Abil Beach di Priolo anticipa l’apertura, sarà fruibile dal 17 giugno

Abil Beach anticipa quest’anno l’apertura e sarà fruibile già a partire dal 17 giugno, a Marina di Priolo. Fino al 31 agosto la cooperativa l’Integrazione gestirà il servizio per conto del Comune di Priolo Gargallo, nella stessa metodologia che lo scorso anno ha portato ad un aumento significativo delle presenze, grazie alla rimodulazione degli orari degli operatori voluta dal sindaco Pippo Gianni e dall’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, che ha consentito di tenere AbilBeach aperto più a lungo, con le stesse somme spese negli anni precedenti.
“Quest’anno – fa sapere l’assessore Marullo- stiamo lavorando per potenziare il servizio con nuove attrezzature. A breve la cooperativa darà anche la disponibilità a presentare le candidature per chi vorrà lavorare all’interno di AbilBeach. Puntiamo come sempre ad offrire la possibilità a chi vive una condizione di disabilità di godere di un mare senza barriere, in autonomia e sicurezza“.
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