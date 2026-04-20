Abil Beach di Priolo anticipa l’apertura, sarà fruibile dal 17 giugno

Abil Beach anticipa quest’anno l’apertura e sarà fruibile già a partire dal 17 giugno, a Marina di Priolo. Fino al 31 agosto la cooperativa l’Integrazione gestirà il servizio per conto del Comune di Priolo Gargallo, nella stessa metodologia che lo scorso anno ha portato ad un aumento significativo delle presenze, grazie alla rimodulazione degli orari degli operatori voluta dal sindaco Pippo Gianni e dall’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, che ha consentito di tenere AbilBeach aperto più a lungo, con le stesse somme spese negli anni precedenti.

La scorsa estate, le persone con disabilità registrate nella piattaforma e accolte in spiaggia sono state 827, contro le 450 dell’anno precedente, provenienti da diversi paesi europei e da ogni parte d’Italia. Considerando una media di 3 accompagnatori ad utente, il numero delle persone accolte è stato di oltre 2400.

“AbilBeach, unico esempio in tutta la Sicilia – sottolinea il Sindaco Gianni – ha confermato il suo prestigio mediante i feedback positivi ricevuti dall’utenza. L’iniziativa permetterà anche quest’anno alle persone con disabilità di avere a disposizione gratuitamente un lido attrezzato con ombrelloni, lettini comfort, sedie Job, una canoa trasparente per vivere l’esperienza del mare aperto, la “Sole-Mare”, una speciale sedia che permetterà ai fruitori di entrare in acqua e passeggiare sul bagnasciuga, con un servizio di assistenza svolto da operatori qualificati, a disposizione delle persone con ogni tipo di disabilità: motoria, cognitiva e sensoriale“.

“Quest’anno – fa sapere l’assessore Marullo- stiamo lavorando per potenziare il servizio con nuove attrezzature. A breve la cooperativa darà anche la disponibilità a presentare le candidature per chi vorrà lavorare all’interno di AbilBeach. Puntiamo come sempre ad offrire la possibilità a chi vive una condizione di disabilità di godere di un mare senza barriere, in autonomia e sicurezza“.