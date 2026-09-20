AbilBeach, nel 2026 accessi triplicati rispetto al 2023: mare accessibile a Priolo

Attualità · i dati

Una crescita costante degli accessi per AbilBeach e un apprezzamento sempre maggiore da parte degli utenti.

I numeri della stagione 2026 parlano chiaro.

Un risultato favorito anche dall’importante ampliamento del periodo di apertura, che quest’anno ha raggiunto ben 90 giorni, dal 17 giugno al 15 settembre.

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AbilBeach si conferma anche nel 2026 un importante punto di riferimento per il mare accessibile a Priolo, in provincia di Siracusa.

I numeri raccontano infatti una crescita costante: nel 2023 gli accessi erano stati 282, con un periodo di apertura di 40 giorni, dal 4 agosto al 13 settembre; nel 2024 sono saliti a 455, con apertura di 49 giorni, dal 26 luglio al 13 settembre; nel 2025 sono arrivati a 808, con apertura di 75 giorni, dal 25 giugno all’8 settembre; infine nel 2026 si sono registrati 889 accessi, con apertura di 90 giorni, dal 17 giugno al 15 settembre.

Rispetto al 2023, gli accessi sono più che triplicati e il periodo di apertura è passato da 40 a 90 giorni.

Quest’anno l’offerta è stata ulteriormente ampliata con nuove attrezzature per vivere il mare in modo più accessibile e inclusivo: pedalò accessibile e sedia BluBeach, che si sono aggiunti alla canoa trasparente, alla sedia Sole-Mare e alle due sedie Job già disponibili.

“Stiamo già lavorando alla stagione 2027 – ha dichiarato il sindaco Pippo Gianni – per migliorare sempre di più i servizi offerti e rendere il nostro litorale ancora più accessibile e inclusivo. I risultati raggiunti ci incoraggiano a proseguire su questa strada. Un percorso di crescita per AbilBeach che conferma come l’accessibilità non sia soltanto un servizio, ma una precisa scelta di inclusione e di civiltà”





“Abbiamo ricevuto alcune richieste per ampliare ulteriormente il servizio e andare incontro alle esigenze specifiche di alcune persone con disabilità – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo –. Sono certo che, insieme al Sindaco e all’intera Amministrazione, il prossimo anno saremo in grado di migliorare ulteriormente un servizio che rappresenta un concreto esempio di inclusione e attenzione ai bisogni della comunità”