“Abitare Siracusa”, AVS e Sinistra Italiana aprono il confronto su spopolamento e affitti

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Può una città dirsi davvero viva se chi la abita è costretto ad andarsene? È attorno a questo interrogativo che ruoterà “Abitare Siracusa – Ripensare la città per chi la vive”, il workshop pubblico promosso da Sinistra Italiana e Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), in programma venerdì 24 luglio alle 17:30 nella sala conferenze della Cgil di Siracusa.

L’iniziativa nasce dalla volontà di avviare una riflessione sui cambiamenti che stanno interessando Siracusa e molte altre città italiane: dallo spopolamento dei centri storici all’aumento dei canoni di locazione, dalla crescente difficoltà di accesso alla casa fino agli effetti di un turismo sempre più intenso e, secondo gli organizzatori, spesso privo di adeguate regole.

Ne discutono: Seby Zappulla (segretario provinciale Sinistra italiana Siracusa), Francesco Azzaro (coordinatore dell’inizativa Sinistra italiana Siracusa), Roberto Alosi (presidente Sunia Cgil Sicilia), Franco Nardi (segretario provinciale Cgil Sr).

L’obiettivo del confronto sarà quello di individuare strumenti e strategie capaci di conciliare accoglienza, diritto all’abitare e qualità della vita dei residenti.

L’incontro vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale che si occupano di trasformazioni urbane, politiche abitative e impatti sociali del turismo. Interverranno Sarah Gainsforth, giornalista di Internazionale ed esperta di tematiche legate all’abitare e alle piattaforme digitali; Lucia Tozzi, saggista e studiosa delle politiche urbane; Antonio Di Siena, blogger e autore che si occupa degli effetti della deregulation turistica; e Laura Saija, professoressa associata di Tecnica e Pianificazione Urbanistica all’Università di Catania, esperta di sviluppo locale, pianificazione partecipata e rigenerazione territoriale.

Al dibattito prenderanno parte anche Corrado Giuliano, Paolo Tuttoilmondo, Franzo Bruno e Salvo La Delfa, che porteranno contributi e proposte sul futuro di Siracusa.

Secondo gli organizzatori, la sfida è immaginare una città capace di restare viva e attrattiva durante tutto l’anno, contrastando lo spopolamento e costruendo un modello di sviluppo equilibrato che metta al centro i cittadini e non soltanto i flussi turistici.

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio alle 17:30 nella sala conferenze della Cgil di Siracusa. L’ingresso è libero.