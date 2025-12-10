La Cassazione ha confermato l’assoluzione della madre di tre bambini, del consuocero e di un carabiniere, accusati di abusi sui minori per fatti risalenti al 2014 accaduti a Francofonte.

Respinto il ricorso della Procura generale di Catania. Resta aperto solo il capo d’imputazione per maltrattamenti contestato alla madre: su questo punto la Cassazione ha annullato il ricorso, rinviando gli atti alla Corte d’Appello.

In primo grado i tre erano stati condannati a pene pesanti: la donna a 24 anni, il militare a 13 e l’altro uomo a 10 anni; sentenza poi ribaltata in Appello, con l’assoluzione degli imputati dall’accusa di violenze sessuali e la condanna della donna a 3 anni e 6 mesi, solo per maltrattamenti.

La vicenda era emersa nel 2016 dopo l’allontanamento dalla casa familiare dei minori, trovati in condizioni igieniche gravi. Le segnalazioni partirono dagli operatori della struttura che ospitava due delle bambine. Gli imputati si sono sempre dichiarati innocenti.