ACAT Katanè Auto presenta la gamma Fiat Professional

La Galassia Fiat Professional rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo dei veicoli commerciali, con una gamma progettata per offrire affidabilità, tecnologia e versatilità a professionisti e imprese di ogni settore. Ogni modello della linea Fiat Professional nasce da un dialogo costante con chi lavora ogni giorno su strada: artigiani, corrieri, tecnici, aziende agricole, enti pubblici. Una missione chiara: offrire soluzioni concrete, robuste e intelligenti.

Al centro di questa galassia brilla una vera e propria icona: il Fiat Ducato.





Dal 1981, il Ducato è sinonimo di spazio, solidità e capacità di adattamento. Oggi è tra i veicoli più venduti e apprezzati d’Europa nel segmento dei grandi van, non solo per il trasporto merci ma anche per le trasformazioni camperistiche e gli allestimenti speciali.

Tra le caratteristiche principali la modularità estrema, fino a 2,2 tonnellate di carico utile, i motori multiate 3 e tantissima tecnologia a bordo. Ma non solo. L’E-Ducato 100% elettrico: fino a 370 km di autonomia in ciclo urbano, senza compromessi sul volume di carico.

Acat Katanè Auto è pronta a presentarvi e a farsi scoprire tutta la gamma Fiat Professional, che oltre al Ducato comprende lo Scudo e Doblò, in via Elorina 51 a Siracusa.