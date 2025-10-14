ACAT Katanè Auto presenta la nuova Fiat Topolino 100% elettrica

La nuova Fiat Topolino 100% elettrica ha portato una ventata di energia nelle piazze della Sicilia con il tour TOPCLUB Sicilia, un viaggio che ha unito innovazione, design e tradizione italiana. Tra le tappe più attese, Catania e Siracusa hanno visto protagonista ACAT Katanè Auto, che ha permesso al pubblico di scoprire da vicino e provare su strada la city car elettrica simbolo di una nuova mobilità urbana: sostenibile, compatta e dallo stile inconfondibile.

Durante le giornate, tantissimi visitatori hanno potuto partecipare ai test drive, ritirare gadget dedicati e ammirare la Topolino in tutte le sue versioni, dalla più essenziale alla raffinata Dolcevita. Oggi la Fiat Topolino elettrica è disponibile in pronta consegna presso ACAT Katanè Auto: un’occasione unica per chi desidera provare di persona un nuovo modo di vivere la città — leggero, divertente e 100% elettrico.

Con una batteria da 5,4 kWh, autonomia fino a 75 km e ricarica in meno di 4 ore da una normale presa domestica, la Topolino rappresenta la soluzione ideale per la mobilità quotidiana, nel segno dello stile e della sostenibilità.

Prenota oggi il tuo test drive presso ACAT Katanè Auto e scopri tutta l’energia della nuova Fiat Topolino 100% elettrica.