Accademy Irem spa: al via il corso per “Addetto qualità saldatura e controlli non distruttivi”

Irem Spa di Siracusa rafforza il proprio impegno nella formazione del capitale umano con l’avvio di un nuovo percorso dell’Academy permanente: il corso per “Addetto qualità saldatura e controlli non distruttivi”. Il programma, della durata complessiva di 247 ore, terrà impegnati fino al 5 giugno 11 giovani diplomati e laureati, e si articola in un percorso altamente specializzato che integra competenze tecniche e trasversali: inglese, informatica, controllo qualità, basi teoriche di saldatura, utilizzo del gestionale interno e controlli non distruttivi.

A curare la formazione saranno professionisti e manager dell’azienda, tra cui ingegneri e responsabili di dipartimento, a conferma della volontà di Irem di trasferire direttamente il proprio know-how operativo ai futuri tecnici. “Per noi la qualità nella saldatura e nei controlli è un elemento fondamentale, direttamente collegato all’affidabilità degli impianti che realizziamo – ha dichiarato l’Ad Giovanni Musso –. Questo corso si inserisce in un progetto più ampio che unisce due obiettivi strategici: il ricambio generazionale, la continuità aziendale, in un contesto internazionale dove la qualità è determinante, oltre all’azione di service, creando occupazione”.

Il percorso è realizzato in collaborazione con il Rotary Club Siracusa e Randstad Italia, partner consolidati dell’Academy, con l’obiettivo di creare opportunità concrete di inserimento lavorativo.

“Questa iniziativa, sposata anche dal Distretto Rotary 2110 Sicilia – Malta e per il quale ringrazio il Governatore Sergio Malizia, ha una forte valenza sociale – ha sottolineato il presidente del Rotary Siracusa, Salvo Vinci – perché contribuisce a creare occupazione qualificata e, soprattutto, a offrire ai giovani strumenti reali per il loro futuro lavorativo”.

Sulla stessa linea anche Randstad, che ha evidenziato il valore del progetto nel colmare il gap tra domanda e offerta di competenze, in un mercato del lavoro sempre più competitivo e globale. “Ringraziamo Irem – ha detto Rosario Di Carlentini, Unit Manager Randstad Italia delle filiali di Siracusa, Ragusa ed Enna – per la possibilità di mettere in pratica la nostra principale missione: orientare e formare i talenti, guidandoli nella ricerca della giusta occupazione. Irem da questo punto di vista è un’azienda modello, perché crea le competenze giuste per soddisfare le proprie necessità e quelle che le impone il mercato.”

Il corso, totalmente gratuito, rappresenta un investimento significativo per l’azienda, che mette a disposizione risorse interne e professionalità di alto livello per formare figure immediatamente operative nei cantieri internazionali.

“Quando si lavora all’estero si cresce non solo professionalmente ma anche personalmente – ha aggiunto la HR Manager Marcella Saraceno –. Impegno, sacrificio e determinazione sono elementi fondamentali per cogliere al meglio queste opportunità”.

Con oltre 200 persone formate negli ultimi anni, l’Academy Irem si conferma uno dei pilastri della strategia aziendale, capace di coniugare sviluppo industriale, occupazione qualificata e responsabilità sociale.