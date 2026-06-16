Accessi al mare, Scimonelli (Insieme) attacca l’amministrazione: “Silenzio in aula e voto che certifica le criticità”

Scontro in Consiglio comunale sul tema degli accessi al mare. Durante la discussione della mozione presentata dal Partito Democratico per garantire la piena fruibilità dei varchi pubblici verso la costa, il consigliere comunale di Insieme Ivan Scimonelli ha duramente criticato l’atteggiamento dell’amministrazione e dell’assessore alle Risorse Mare Giuseppe Casella.

Secondo Scimonelli, il dibattito avrebbe evidenziato una mancanza di risposte da parte della giunta rispetto alle problematiche segnalate dalla minoranza. Nel corso della seduta, infatti, sono stati sollevati diversi temi legati all’accessibilità del litorale, tra cui strade sbarrate, solarium chiusi con catene, accessi al mare non consentiti, spiagge difficilmente raggiungibili e varchi pubblici ritenuti trascurati.

«Ci saremmo aspettati risposte chiare e puntuali», sostiene il consigliere, che accusa l’amministrazione di aver scelto la strada del «silenzio istituzionale» invece di fornire chiarimenti sulle iniziative adottate per garantire il diritto dei cittadini ad accedere liberamente e in sicurezza al mare.

Nel mirino dell’esponente di opposizione è finito in particolare l’assessore Giuseppe Casella, chiamato in causa per le deleghe di sua competenza. Secondo Scimonelli, l’assenza di risposte durante il confronto in aula rappresenterebbe un segnale di mancanza di programmazione e attenzione verso il tema.

A suscitare ulteriori polemiche è stato poi l’esito della votazione. L’assessore Casella ha infatti espresso voto favorevole alla mozione. Una scelta che, secondo il consigliere di Insieme, rappresenterebbe una conferma delle criticità evidenziate dall’opposizione.

«Se si approva una mozione che chiede interventi urgenti su materie già di competenza dell’assessorato, si riconosce implicitamente che tali attività non sono state svolte o non sono state sufficienti», afferma Scimonelli, che definisce la situazione «un paradosso politico e amministrativo».

Il dibattito sugli accessi al mare resta dunque aperto e si conferma uno dei temi più sensibili dell’estate cittadina, con la minoranza che chiede interventi concreti e una maggiore attenzione alla fruibilità degli spazi pubblici costieri.