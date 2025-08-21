Accessi al mare a Siracusa: incontro tra il comitato “Siracusa Rialzati” e la vicaria del Prefetto

Ieri una delegazione del comitato “Siracusa Rialzati” ha preso parte a un incontro in Prefettura con la vicaria del Prefetto, Marinella Iacolare, a seguito della richiesta avanzata da tempo da Marco Gambuzza, a nome del Partito Comunista Italiano, sulle criticità relative agli accessi al mare nel tratto di costa di Siracusa compreso tra lo Sbarcadero e via Eucleida, a ridosso del Monumento ai Caduti.

La delegazione era composta da Marco Gambuzza collegato da remoto, da Sebastiano Guastella e Michele Mangiafico presenti in Prefettura. La riunione ha avuto inizio alle 11.10 ed è durata circa un’ora.





La Prefettura ha fornito riscontro delle informazioni ricevute da Comune di Siracusa, Capitaneria di Porto e Demanio relativamente agli accessi oggetto di segnalazione:

Sbarcadero lato Musciarà resort: accesso regolare; Via Riviera 64-68: cancello aperto e passaggio garantito; Spiaggetta di via Iceta: non oggetto di approfondimento; Fine via Iceta: il Comune ha manifestato disponibilità a restituire l’accesso ai cittadini, ma senza tempistiche definite; via Riviera 76/a: accesso interdetto per motivi di pubblica incolumità; via Cimone: la scala necessita di interventi per migliorare l’accessibilità; via Eucleida: accesso interdetto.

Il Comitato ha depositato la relazione redatta da Marco Gambuzza e inviato alla Prefettura i relativi allegati, contestando alcune delle informazioni acquisite e chiedendo ulteriori verifiche puntuali. La Prefettura si è impegnata a coinvolgere gli organi tecnici competenti e a dare riscontro entro 20 giorni.

Il Comitato “ Siracusa Rialzati ” esprime inoltre apprezzamento per la circolare 4196 dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, che indirizza le strutture demaniali a richiedere ai concessionari la rimozione di staccionate e tornelli, sostituendoli con semplici corde, e invita i concessionari stessi ad adeguarsi entro dieci giorni. “Si tratta di un’iniziativa che va nella giusta direzione di restituire il diritto al mare e al paesaggio alla collettività – si legge in una nota -. Il Comitato vigilerà con la massima attenzione sul rispetto di tali disposizioni”.