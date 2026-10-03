Accessibilità digitale e inclusione, il siracusano Calabrò all’Uici di Reggio Calabria

Attualità · unione ciechi

Alessandro Calabrò è stato ospite dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio Calabria per presentare i progetti Tecnoaccess e Aretusapedia, oltre ai suoi libri dedicati all’accessibilità digitale e alle nuove tecnologie.

L’incontro, svoltosi venerdì 2 ottobre sulla piattaforma Zoom, è stato organizzato nell’ambito di “Ascolto Donna: insieme possiamo”, lo sportello per l’uguaglianza e le pari opportunità della sezione reggina dell’Uici, su invito della vicepresidente Francesca Barranca.

Calabrò, fondatore, direttore ed editore di Tecnoaccess e consigliere dell’Uici di Siracusa, ha ripercorso la nascita della rivista online, attiva dal 2019 e dedicata alle tecnologie per persone cieche e ipovedenti, con contenuti rivolti anche a famiglie e insegnanti. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le funzionalità dell’applicazione, che consente di leggere articoli, ascoltare podcast e utilizzare Sonar, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale in grado di rispondere alle domande sui contenuti pubblicati dalla rivista.

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Spazio anche a Tecnoaccess Games, la piattaforma che permette a persone cieche, ipovedenti e vedenti di partecipare insieme a quiz, tornei e giochi interattivi, oltre alla sezione “La parola che lega” e alla “Piazza”, un’area dedicata allo scambio di messaggi e alla socializzazione tra utenti. Alcuni partecipanti hanno raccontato la propria esperienza d’uso dell’app.

Durante l’incontro è stato presentato anche Aretusapedia, l’enciclopedia digitale dedicata a Siracusa e consultabile sia tramite sito web sia attraverso un’app dedicata. Calabrò ha illustrato le schede dedicate alla storia, ai monumenti e ai luoghi della città, con particolare attenzione ai contenuti audio e alle informazioni sull’accessibilità utili a cittadini e visitatori. Francesca Barranca ha proposto di valutare, insieme alla commissione accessibilità, la possibilità di sviluppare iniziative analoghe in altri territori.

L’attenzione si è poi spostata sui volumi pubblicati da Calabrò, “Come usare VoiceOver su iPhone” e “Nuove visioni. L’AI a supporto della disabilità visiva”. Barranca, che aveva già letto il manuale dedicato a VoiceOver, lo ha consigliato a chi si avvicina per la prima volta all’utilizzo dell’iPhone.

Numerose le domande rivolte dai partecipanti sui temi dell’accessibilità digitale, dagli ostacoli ancora presenti nei siti della pubblica amministrazione alle procedure di autenticazione online, fino agli aggiornamenti dei lettori di schermo e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla didattica.

A chi desidera contribuire ai progetti, Calabrò ha ricordato la possibilità di proporre articoli alla redazione di Tecnoaccess o di suggerire nuove domande per i quiz dell’applicazione.

L’incontro, coordinato da Francesca Barranca, che ha portato anche i saluti della presidente dell’Uici di Reggio Calabria Francesca Marino, ha visto la partecipazione del presidente dell’Uici di Siracusa Carmelo Fangano e della consigliera Ileana Imprescia, impegnata nelle attività legate alle pari opportunità. L’appuntamento ha segnato la ripresa degli incontri del primo venerdì del mese dopo la pausa estiva e ha rappresentato un’occasione di confronto tra le sezioni di Reggio Calabria e Siracusa sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità.