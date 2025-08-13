Accesso al mare, mai più tornelli o staccionate nei lidi siciliani. “Presto un controllo sulle concessioni”

Mai più staccionate o tornelli nei lidi sulle spiagge della Sicilia. L’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino ha emanato oggi una circolare per stabilire il divieto di nuove autorizzazioni per impianti fissi che possano ostacolare il transito dei bagnanti.

“Ho dato disposizione agli uffici competenti dell’assessorato perché non siano concesse autorizzazioni ad apparati di questo tipo che possano ostacolare l’accesso dei bagnanti alla battigia ed eventualmente, chiedere la modifica delle autorizzazioni già rilasciate per farli rimuovere“, spiega, “i cittadini devono avere sempre la possibilità di accedere al mare liberamente e gratuitamente“.





Quella del “mare negato” è una battaglia che a livello regionale si è intestato il deputato di “Controcorrente”, Ismaele La Vardera, ma con risvolti anche a Siracusa visto che da tempo il Pci sta segnalando alle autorità competenti presunti abusi sul tema, come l’impossibilità di accedere in diversi punti del litorale siracusano.

Nel comunicare le novità introdotte, l’assessore regionale Savarino è tornata sulla vicenda degli accessi al lido di Mondello gestito dalla società Italo-belga, annunciando la prossima attivazione di un servizio di monitoraggio sulle concessioni rilasciate dalla Regione d’intesa con la Guardia costiera.

“Dalla relazione della Guardia di finanza – dice l’assessore – emergono irregolarità sui tornelli, per i quali non risulta alcuna autorizzazione specifica, andranno dunque rimossi. Quanto alle staccionate, risulta un’autorizzazione datata di anni fa sulla quale ho chiesto di effettuare ulteriori verifiche. Nessuna staccionata sarà più autorizzata, certi recinti sono insopportabili. Siamo passati da un solo Pudm, piano di utilizzo del demanio marittimo, a 93 redatti in un solo anno. Stiamo operando per garantire il rispetto delle norme nazionali ed europee sulla trasparenza e la libera concorrenza“.

Tutte le concessioni balneari andranno a gara di evidenza pubblica con linee guida emanate con il decreto assessoriale numero 34 del 19 febbraio 2025, che limitano i lotti per i concessionari e garantiscono il rispetto per la sostenibilità ambientale, incentivano le assunzioni di giovani, stimolano il plastic free, e sostengono le produzioni enogastronomiche locali.

“Sulle attuali concessioni (prorogate fino al 2027 dalla norma nazionale) ho sollecitato ispezioni su tutto il territorio regionale – ha infine aggiunto Savarino – lavoriamo con la Guardia costiera per attivare stabilmente, con fondi della Regione, un servizio aggiuntivo per effettuare controlli costanti sulle concessioni balneari per prevenire e scongiurare ogni forma di abuso“.