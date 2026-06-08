Domenica mattina, intorno alle 9 a Francofonte, in un vicolo del centro, due uomini, classe ‘36 e classe ‘78, entrambi pregiudicati, al culmine di una lite, per motivi in corso di accertamento, si sono accoltellati in strada riportando entrambi gravi ferite da arma da taglio all’addome per le quali sono stati ricoverati rispettivamente all’Ospedale San Marco di Catania e all’Ospedale civile di Lentini.

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Augusta coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa, il 90enne, dopo essersi recato nell’abitazione del 48enne, verosimilmente per un chiarimento in merito a un furto commesso dal più giovane nei suoi confronti, lo avrebbe accoltellato all’addome rimanendo anch’egli ferito a causa della reazione della vittima. Grazie all’intervento dei vicini, attirati dalle grida dei due, la situazione non è ulteriormente degenerata e sono stati tempestivamente chiamati i Carabinieri e il 118.

In esito all’attività investigativa condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta e della Stazione di Francofonte, la Procura della Repubblica di Siracusa ha emesso nei confronti del 90enne il fermo d’indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio aggravato e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

La vittima si trova ancora ricoverata in ospedale, in prognosi riservata; il 90enne, dopo le dimissioni, è stato tratto in arresto in esecuzione del fermo; l’uomo era già stato condannato negli anni ’90 per i reati di omicidio, estorsione e associazione mafiosa.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.