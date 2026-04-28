Acconciatura e make-up, gli studenti Ars di Rosolini conquistano il podio nazionale

Gli studenti di Rosolini si sono distinti alla 9ª edizione del Trofeo Trinacria, il Campionato Nazionale Italiano di Acconciatura e Make-up, tenutosi a Catania il 19 e 20 aprile. Accompagnati dai docenti e dalla responsabile di sede Anita Latino, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, emergendo tra oltre 700 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane.

L’evento, ospitato presso il Catania International Airport Hotel e organizzato da UAAMI in collaborazione con A.R.S. ETS – Centro di Formazione Professionale, si è confermato un importante punto di riferimento per il settore. Due giornate intense, all’insegna di prove tecniche, creatività e confronto diretto con professionisti del mondo beauty, che hanno rappresentato una preziosa occasione di crescita personale e professionale.

La delegazione rosolinese, numerosa e ben preparata, ha raggiunto risultati significativi in diverse categorie. Tra gli studenti premiati: Alisia Baglieri (3° posto, Gel Art Manicure), Kristina Falli (6° posto, Stiletto), Rebecca Cicciarella e Ilary Cappello (4° posto, Body Painting), Florentina Egyed (5° posto, Trucco teatrale – personaggio Cigno Nero), Miriam Cappello (5° posto, Classic Fade su testina), Omar Elzet (1° posto, Curly su testina), Giuseppe Gennuso (5° posto, Commercial graffiato senza riga su testina) e Salvatore Monti (6° posto, Commercial graffiato senza riga su testina).

Il Trofeo Trinacria non è stato solo una competizione, ma anche un’importante opportunità per mettere in pratica le competenze acquisite durante l’anno scolastico, confrontandosi con standard professionali e con le dinamiche reali del settore dell’estetica, dell’acconciatura e del make-up. Fondamentale, in questo percorso, il contributo dei docenti Teresa Carnemolla, Antonella Iozzia, Giuseppe Cicero, Martina Agricola, Giovanna Gambuzza ed Elena Micieli, che hanno accompagnato gli studenti nella preparazione.

La responsabile Anita Latino ha evidenziato il valore formativo dell’iniziativa, sottolineando come esperienze di questo tipo rafforzino l’autostima, favoriscano la crescita personale e aprano nuove prospettive lavorative. I risultati ottenuti, ha concluso, rappresentano non solo riconoscimenti, ma tappe significative nel percorso di giovani che costruiscono il proprio futuro con impegno e passione.