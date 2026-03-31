Accordo programmatico tra “Spazio Civico Floridia” e Noi Moderati: “al centro il territorio e la candidatura di Antonello Sala”

A Floridia nasce un’alleanza tra esperienza civica e visione politica moderata. “Spazio Civico Floridia” e Noi Moderati hanno raggiunto un’intesa fondata su un obiettivo chiaro: costruire un progetto serio, concreto e radicato nel territorio a sostegno della candidatura a sindaco di Antonello Sala. Un accordo che non nasce da logiche di schieramento, ma dalla volontà condivisa di mettere al centro i bisogni reali della città, valorizzando competenze, esperienze e una visione amministrativa pragmatica.

“Spazio Civico Floridia rappresenta il cuore territoriale di questo percorso: una realtà fatta di cittadini, professionisti e amministratori che vivono quotidianamente i problemi e le potenzialità della comunità. Noi Moderati contribuisce con una proposta politica moderata, europeista e riformista, offrendo solidità, visione e collegamento con i livelli istituzionali superiori – si legge in una nota di Michael Fisicaro coordinatore Noi Moderati Floridia e Giuseppe Iaci coordinatore Spazio Civico -. L’intesa si fonda su alcuni punti chiave: centralità del territorio e ascolto continuo dei cittadini; rilancio economico e sostegno alle attività locali; servizi efficienti e attenzione alle fasce più fragili; qualità urbana, decoro e sicurezza e opportunità per giovani e sviluppo sostenibile. Questa alleanza è la sintesi tra civismo e politica responsabile. Floridia ha bisogno di una guida capace di unire, non dividere. Antonello Sala rappresenta questa possibilità”.