Accordo tra Comune di Siracusa e Anas: si farà la rotatoria al bivio Ss 115-Cozzo Villa

Si farà la rotatoria lungo la Statale 115, all’altezza dell’intersezione con traversa Cozzo Villa, a Siracusa, teatro negli ultimi anni di troppi incidenti stradali anche gravissimi. Il via libera alla realizzazione arriva grazie ad un’intesa tra il Comune e Anas, ente proprietario della strada, formalizzata ieri mattina. Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Mobilità Enzo Pantano, al termine della riunione che si è svolta nella sede Anas di Catania.

“Le ripetute segnalazioni dei residenti e degli automobilisti che quotidianamente percorrono quel tratto di strada non potevano restare senza risposta – ha detto Pantano – Come Comune siamo pronti a fare la nostra parte per rendere possibile in tempi brevi l’avvio dei lavori, considerata anche la piena condivisione dell’urgenza trovata nel dirigente compartimentale Anas, Sergio Cicero, e nel capo centro, Massimo Privitera, che ringrazio per la sensibilità dimostrata”.

In dettaglio, l’accordo prevede che Anas si occupi del progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria. Nel frattempo, si aprirà un’interlocuzione per la cessione di alcune aree di proprietà comunale in modo da rendere possibile l’avvio dei lavori nel più breve tempo possibile. Intesa tra Palazzo Vermexio e Anas anche sulle fonti di finanziamento. “Con una formula di collaborazione tra enti, contiamo di individuare rapidamente i fondi per un’opera necessaria ad aumentare i livelli di sicurezza e ridurre il rischio di incidenti”.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sottolinea la significativa rilevanza dell’intervento. “Grazie alla collaborazione con Anas, compiamo un passo decisivo verso una soluzione attesa, mettendo al centro la sicurezza dei cittadini e dando il giusto peso alle loro richieste. Continueremo a lavorare con determinazione affinché l’opera possa essere realizzata nel più breve tempo possibile”.