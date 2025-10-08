Per 3 mesi avrebbe tempestato il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, con telefonate e messaggi minatori. Ora, un dipendente comunale è finito sotto misura cautelare, con il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento a 500 metri dal primo cittadino e dalla sua abitazione, oltre al divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo. Il Giudice per le indagini preliminari, Andrea Migneco, ha disposto la misura cautelare del braccialetto elettronico, oltre al divieto assoluto di avvicinamento a 500 metri dalla residenza e dal luogo di lavoro del sindaco, che coincide anche con il Municipio di Pachino nei confronti di un uomo accusato di aver messo in atto comportamenti persecutori nei confronti del primo cittadino.

Il provvedimento stabilisce inoltre il divieto di comunicazione tra l’imputato e la persona offesa, attraverso telefonate, messaggi o qualsiasi altro mezzo. Il braccialetto elettronico sarà utilizzato per monitorare l’eventuale violazione delle disposizioni e accertare che l’uomo rispetti i limiti imposti dalla giustizia.

Minacce e comportamenti persecutori sarebbero stati documentati e si sarebbero verificati per tre mesi, durante i quali Gambuzza avrebbe ricevuto una serie di comunicazioni con contenuti minatori. E adesso potrebbe scattare anche un procedimento disciplinare per l’uomo.