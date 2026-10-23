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Acqua a Siracusa, Gilistro: “Scuole costrette a far uscire prima gli studenti”

di Oriana Gionfriddo ·
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Carlo Gilistro

“Quando i disservizi idrici arrivano a costringere le scuole a far uscire prima gli studenti, significa che il problema ha superato i confini di una semplice emergenza tecnica e comincia a incidere sul funzionamento stesso della città”. Lo dice Carlo Gilistro, deputato regionale di Controcorrente, intervenendo sulle continue interruzioni del servizio idrico a Siracusa.

“I guasti sono imprevedibili, ma ormai preoccupantemente frequenti – spiega Gilistro – Costringono le scuole a decidere sul momento, con poco preavviso ai genitori. Così, indirettamente, i guasti idrici moltiplicano i problemi per le famiglie siracusane. Un’uscita anticipata mette in difficoltà tante famiglie, costrette a riorganizzarsi all’improvviso per andare a prendere i figli. Per molti studenti pendolari, poi, non sempre c’è una soluzione immediata: rischiano di passare fuori casa gran parte della mattinata, senza poter rientrare facilmente. Sono disagi che si aggiungono a quelli già subiti da cittadini e attività economiche”

Per questo Gilistro chiama in causa il nuovo gestore, Aretusacque. “Non si può continuare a rincorrere le emergenze senza dare risposte strutturali – sottolinea – Qual è il piano per evitare che le interruzioni ripetute compromettano anche servizi essenziali come la scuola? Aretusacque e l’Ati idrico chiariscano con quali azioni pensano di restituire continuità e affidabilità a un servizio indispensabile”

“Questi primi mesi di gestione ci parlano solo di disservizi ripetuti, famiglie in difficoltà, attività economiche penalizzate e ora anche di scuole costrette, in alcuni casi, a disporre l’uscita anticipata degli studenti – conclude il deputato – Non è più soltanto un problema di rubinetti a secco. Questa situazione di difficoltà continua incide sulla vita quotidiana e sul funzionamento della città”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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