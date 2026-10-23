Acqua a Siracusa, Gilistro: “Scuole costrette a far uscire prima gli studenti”

Politica · Controcorrente

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“Quando i disservizi idrici arrivano a costringere le scuole a far uscire prima gli studenti, significa che il problema ha superato i confini di una semplice emergenza tecnica e comincia a incidere sul funzionamento stesso della città”. Lo dice Carlo Gilistro, deputato regionale di Controcorrente, intervenendo sulle continue interruzioni del servizio idrico a Siracusa.

“I guasti sono imprevedibili, ma ormai preoccupantemente frequenti – spiega Gilistro – Costringono le scuole a decidere sul momento, con poco preavviso ai genitori. Così, indirettamente, i guasti idrici moltiplicano i problemi per le famiglie siracusane. Un’uscita anticipata mette in difficoltà tante famiglie, costrette a riorganizzarsi all’improvviso per andare a prendere i figli. Per molti studenti pendolari, poi, non sempre c’è una soluzione immediata: rischiano di passare fuori casa gran parte della mattinata, senza poter rientrare facilmente. Sono disagi che si aggiungono a quelli già subiti da cittadini e attività economiche”

Per questo Gilistro chiama in causa il nuovo gestore, Aretusacque. “Non si può continuare a rincorrere le emergenze senza dare risposte strutturali – sottolinea – Qual è il piano per evitare che le interruzioni ripetute compromettano anche servizi essenziali come la scuola? Aretusacque e l’Ati idrico chiariscano con quali azioni pensano di restituire continuità e affidabilità a un servizio indispensabile”

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“Questi primi mesi di gestione ci parlano solo di disservizi ripetuti, famiglie in difficoltà, attività economiche penalizzate e ora anche di scuole costrette, in alcuni casi, a disporre l’uscita anticipata degli studenti – conclude il deputato – Non è più soltanto un problema di rubinetti a secco. Questa situazione di difficoltà continua incide sulla vita quotidiana e sul funzionamento della città”