Acqua a Siracusa: serbatoio di Ortigia e Borgata in riempimento, ancora flussi ridotti

Attualità · Aretusacque

Aretusacque informa la cittadinanza sull’evoluzione delle attività di ripristino del servizio idrico a seguito dei disservizi originatisi dai blackout elettrici dei giorni scorsi che hanno interessato gli impianti di approvvigionamento e distribuzione.

Ortigia e Borgata

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Il livello del serbatoio a servizio delle zone di Ortigia e Borgata è in fase di progressivo riempimento. Aretusacque ha individuato ulteriori perdite, lungo il sistema di adduzione, sulle quali le squadre operative sono attualmente impegnate.

Sono attualmente presenti condizioni di riduzione dei flussi idrici sia nel quartiere Ortigia sia nell’area della Borgata.

I tecnici dell’azienda stanno, inoltre, riscontrando la presenza di aria nelle condotte a servizio della Borgata e della Borgata Alta per le quali sono già in corso le operazioni di spurgo necessarie per il completo ripristino della regolarità del servizio.

Bufalaro Basso

Il livello del serbatoio si mantiene stabile, sebbene ancora al di sotto dei valori ordinari di esercizio. La situazione è riconducibile al fermo generalizzato degli impianti di sollevamento verificatosi nella giornata di ieri per circa due ore a causa del blackout elettrico.

Bufalaro Alto e Belvedere

È stato ripristinato il sistema di rilancio verso Belvedere, consentendo il ritorno alle normali condizioni di erogazione nell’area servita. Sono in corso le attività di riparazione della condotta di distribuzione DN 300 in Viale Epipoli.

Nelle restanti zone la situazione risulta regolare e non si segnalano particolari criticità.

Aretusacque continuerà a monitorare l’evoluzione complessiva e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.