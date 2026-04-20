“Acqua bene comune: quale futuro per Solarino?”: tavola rotonda pubblica il 27 aprile

Il tema dell’acqua come risorsa essenziale e diritto universale, sarà al centro della tavola rotonda dal titolo “Acqua bene comune: quale futuro per Solarino?”, in programma lunedì 27 aprile 2026 alle 18:15 nell’Aula consiliare del Comune di Solarino.

L’iniziativa, promossa dal gruppo Civica, il movimento a sostegno della maggioranza guidata da Tiziano Spada, vuole aprire un confronto pubblico sul futuro del servizio idrico, con particolare attenzione al contesto locale e alle sfide economiche e gestionali, mettendo in dialogo istituzioni, esperti e cittadini.

Ad aprire i lavori sarà l’on. Tiziano Spada, sindaco di Solarino. Dopo i saluti interverranno i consiglieri comunali di Civica, Oriana Burgio e Giuseppe D’Aquino e l’assessore al ramo Giuseppe Urciullo.

Quindi si aprirà il confronto fra Alessandro Acquaviva, del Forum provinciale Acqua pubblica, e Francesco Favi, componente del Consiglio di Sorveglianza di Aretusacque.