Acqua e blackout: Sinistra Italiana chiede l’intervento del Prefetto

Politica · si-avs

“L’emergenza idrica, unita ai continui disservizi elettrici, continua a colpire la città di Siracusa fino ad assumere da settimane, per non dire mesi, la forma di una vera e propria emergenza igienico-sanitaria”

Così in una nota Sinistra Italiana-Avs, a seguito dell’emergenza idrica che si è verificata a Siracusa.

“Sono migliaia i cittadini che giornalmente denunciano mancanza di acqua e disservizi vari, anche elettrici, e numerose le attività economiche e artigianali che stanno subendo gravissimi danni economici e disagi di vario genere, nel silenzio imbarazzante dell’Amministrazione comunale. Non è più possibile tollerare questa mancanza di rispetto da parte del sindaco Italia, che, evidentemente incapace di offrire una soluzione, decide di trincerarsi in frasi vuote e di circostanza, nel tentativo goffo di scaricare su altri, non si sa bene chi, la responsabilità di questo disastro. Aretusacque è una società mista a maggioranza pubblica. E nella parte pubblica è il comune di Siracusa che assume l’onere e l’onore di guida. Guida che finora è del tutto mancata, e che secondo noi porta sulle spalle la responsabilità maggiore di quanto sta accadendo. Noi ci uniamo al grido di protesta dei cittadini e delle cittadine e auspichiamo l’intervento risolutivo di Sua Eccellenza il Prefetto.”