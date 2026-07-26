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Acqua e blackout: Sinistra Italiana chiede l’intervento del Prefetto

di Oriana Gionfriddo ·
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“L’emergenza idrica, unita ai continui disservizi elettrici, continua a colpire la città di Siracusa fino ad assumere da settimane, per non dire mesi, la forma di una vera e propria emergenza igienico-sanitaria”

Così in una nota Sinistra Italiana-Avs, a seguito dell’emergenza idrica che si è verificata a Siracusa.

“Sono migliaia i cittadini che giornalmente denunciano mancanza di acqua e disservizi vari, anche elettrici, e numerose le attività economiche e artigianali che stanno subendo gravissimi danni economici e disagi di vario genere, nel silenzio imbarazzante dell’Amministrazione comunale. Non è più possibile tollerare questa mancanza di rispetto da parte del sindaco Italia, che, evidentemente incapace di offrire una soluzione, decide di trincerarsi in frasi vuote e di circostanza, nel tentativo goffo di scaricare su altri, non si sa bene chi, la responsabilità di questo disastro. Aretusacque è una società mista a maggioranza pubblica. E nella parte pubblica è il comune di Siracusa che assume l’onere e l’onore di guida. Guida che finora è del tutto mancata, e che secondo noi porta sulle spalle la responsabilità maggiore di quanto sta accadendo. Noi ci uniamo al grido di protesta dei cittadini e delle cittadine e auspichiamo l’intervento risolutivo di Sua Eccellenza il Prefetto.”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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