Acqua, il Pd Siracusa e il Forum promuovono la manifestazione: richieste al sindaco Italia

Attualità · SERVIZIO IDRICO

La Segreteria Provinciale e la Segreteria Cittadina del Partito Democratico di Siracusa, in quanto parte integrante del Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica, annunciano l’organizzazione e l’adesione alla manifestazione promossa insieme a Federconsumatori, CGIL, associazioni e forze politiche del territorio aderenti al Forum.

“L’acqua è un bene comune fondamentale e un diritto umano inalienabile: -si legge in una note dal Pd – la sua gestione non può in alcun modo trasformarsi in una corsa al profitto a discapito delle famiglie, delle attività commerciali, delle imprese e della qualità della vita della nostra comunità. Di fronte alle insostenibili criticità della gestione del Servizio Idrico Integrato registrate dal mese di aprile e a tariffe fra le più alte d’Italia, abbiamo promosso la necessaria mobilitazione per dare una risposta forte e unitaria.”

Il Forum e il PD Siracusa chiedono con fermezza a Francesco Italia, nella sua duplice veste di sindaco di Siracusa e Presidente dell’ATI, di intervenire con decisione a tutela dei cittadini, prendendosi carico delle rivendicazioni portate in piazza:•⁠ ⁠Sospensione immediata di bollette e pagamenti, con contestuale revoca del deposito cauzionale richiesto da Aretusacque, misura inopportuna;•⁠ ⁠Indennizzo e risarcimento danni automatico per famiglie ed esercenti colpiti da continue interruzioni, cali di pressione ed erogazione a singhiozzo dal mese di aprile 2026;•⁠ ⁠Restituzione automatica del deposito cauzionale da parte del precedente gestore (SIAM), ricalcolato con gli interessi legali maturati e trasparenza sugli effettivi utenti beneficiari del rimborso;•⁠ ⁠Pubblicazione e rispetto del cronoprogramma per l’ammodernamento della rete idrica e fognaria, per azzerare le perdite, garantire acqua di qualità e continuità del servizio;•⁠ ⁠Chiarezza sul piano dei finanziamenti e delle fideiussioni a carico del socio privato, come stabilito dall’art. 4 del contratto sottoscritto da Acea;•⁠ ⁠Blocco immediato di ogni ulteriore rincaro tariffario, a fronte di costi già insostenibili.L’appuntamento è per mercoledì 7 ottobre, alle 9:30, sotto Palazzo Vermexio. L’iniziativa è aperta a tutti