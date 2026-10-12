Acqua in Ortigia, il Comitato: “Solo il 13% ha l’erogazione regolare”

Attualità · la nota

“Il nuovo sondaggio di stamattina, fatto all’interno del gruppo WhatsApp del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, restituisce un dato pesantissimo: ancora oggi, dopo oltre tre giorni di comunicati che davano per conclusi la mancata erogazione e la bassa pressione, solo il 13% dei partecipanti dichiara di avere un’erogazione regolare dell’acqua -, dice il portavoce Davide Biondini – Non è un’indagine statistica, ma una fotografia diretta delle condizioni vissute dagli utenti ancora stamattina.





A questo punto è legittimo chiedersi non soltanto se Aretusacque sia in grado di gestire efficacemente una crisi così complessa e prolungata, ma anche se l’Ati idrico, l’ente di governo dell’ambito presieduto da Francesco Italia, stia esercitando con sufficiente efficacia la propria funzione di controllo e di indirizzo sul gestore.

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Non è accettabile continuare a sottoporre la popolazione a giorni di disservizi, accompagnati da comunicati che parlano di progressivi ripristini senza fornire un quadro sufficientemente chiaro degli interventi in corso e, soprattutto, tempi attendibili per il ritorno alla normalità. Già il comunicato di Aretusacque dell’8 ottobre, come quelli dei giorni successivi, annunciava il ripristino dei flussi e una progressiva normalizzazione.





Ancora più grave è quanto ci riferiscono numerosi utenti a proposito del call center: a chi chiedeva servizi sostitutivi, come le autobotti, sarebbe stato risposto che non competono ad Aretusacque ma alla Protezione civile. Chiediamo che la società chiarisca immediatamente e ufficialmente questa posizione, considerato che la regolazione Arera assegna al gestore lo standard S2, cioè l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza entro 48 ore dalla sospensione del servizio idropotabile.





Dopo giorni di emergenza non bastano più comunicati generici: servono un’assistenza vera agli utenti, informazioni verificabili, servizi sostitutivi quando dovuti e una chiara assunzione di responsabilità da parte del gestore e dell’Ati”