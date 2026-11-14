Acqua in Ortigia, la Regione chiede chiarimenti ad Aretusacque sulle interruzioni

Attualità · il comitato

Il dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti ha chiesto formalmente ad Aretusacque una relazione tecnica dettagliata sulle frequenti e prolungate interruzioni del servizio idrico che tra luglio e ottobre hanno colpito Ortigia, Santa Lucia e la Neapolis. Lo rende noto il comitato Ortigia cittadinanza resistente, che aveva sollecitato l’intervento. La richiesta è contenuta in una nota urgente del 2 novembre, comunicata al comitato nei giorni scorsi.

La nota è stata inviata per conoscenza anche alla presidenza della Regione Siciliana, alla Protezione civile regionale e all’Ati di Siracusa. Nel documento il dipartimento riconosce la gravità dei disagi subiti dai cittadini, anche dal punto di vista igienico-sanitario. Chiede quindi al gestore di:

-chiarire le cause delle interruzioni;

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-indicare le zone coinvolte;

-illustrare le misure già adottate;

-presentare un cronoprogramma degli interventi strutturali necessari per risolvere definitivamente i problemi.

La Regione si riserva inoltre ulteriori iniziative di vigilanza e controllo, se le risposte del gestore dovessero risultare assenti, parziali o insufficienti.

Per il comitato è un risultato importante, che conferma la gravità dei problemi segnalati più volte dai cittadini. L’iniziativa della Regione procede in parallelo al confronto diretto avviato dal comitato con Aretusacque il 6 novembre, durante l’incontro pubblico.

Secondo il comitato, quell’incontro è stato un’occasione significativa e innovativa per avviare un dialogo costruttivo tra cittadini e gestore. Un dialogo fondato sulla conoscenza diretta dei problemi, sulla trasparenza delle informazioni, sull’esperienza dei cittadini e, dove possibile, sulla ricerca comune di soluzioni concrete. E soprattutto sulla segnalazione delle criticità nella trasparenza del rapporto tra utenti e gestore, che secondo il comitato ha ancora ampi margini di miglioramento.

Per dare continuità al percorso, il comitato ha inviato ad Aretusacque una richiesta di chiarimenti sui principali punti rimasti in sospeso. Ha proposto anche un secondo incontro pubblico prima delle vacanze di Natale, per fare il punto sugli interventi fatti nel frattempo, sulle criticità ancora presenti e sulle iniziative in programma.

“Contiamo molto sulla collaborazione avviata con Aretusacque il 6 novembre”, spiega il comitato. “Crediamo che il confronto diretto, se accompagnato da risposte puntuali e impegni verificabili, possa essere lo strumento più efficace per affrontare problemi che incidono ogni giorno sulla qualità della vita dei cittadini. L’intervento della Regione e il dialogo con il gestore non sono percorsi alternativi, ma complementari: il primo garantisce l’attenzione e la vigilanza delle istituzioni, il secondo può aiutare a individuare e mettere in pratica più rapidamente le soluzioni necessarie, almeno per quanto riguarda la trasparenza e l’efficacia della comunicazione del gestore”.

Il comitato annuncia che continuerà a seguire entrambe le strade con spirito collaborativo, senza rinunciare al suo ruolo di rappresentanza dei cittadini e di verifica degli impegni presi. “Il nostro obiettivo non è alimentare contrapposizioni, ma contribuire a garantire a Siracusa un servizio idrico regolare, efficiente e affidabile, grazie alla collaborazione tra cittadini, gestore e istituzioni”, sottolinea.





“Ricordiamo a tutte le parti coinvolte”, conclude il comitato, “che sono i cittadini, con le tariffe, a sostenere i costi del servizio e a contribuire al finanziamento degli investimenti per il suo funzionamento e miglioramento. Sono sempre i cittadini i destinatari finali di questo servizio essenziale e coloro che, con la propria esperienza quotidiana, possono valutarne davvero la continuità, l’efficienza e la qualità dell’acqua”.