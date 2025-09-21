Acqua pubblica a Siracusa, il Forum provinciale scrive al presidente Assenza: “Chiarezza su opere e tariffe”

Il Forum provinciale per l’acqua pubblica si rivolge direttamente al presidente del Consiglio di Sorveglianza di Aretusacque S.p.A., Salvatore Assenza, con una lettera aperta in cui, oltre a formulare gli auguri di buon lavoro al neo-costituito organismo, sollecita un confronto su temi ritenuti centrali per il futuro del servizio idrico.

La missiva, firmata dal portavoce Alessandro Acquaviva, nasce dall’assenza di canali ufficiali di comunicazione della società, ancora priva di indirizzo PEC e sito internet. In attesa della pubblicazione dell’atto di nomina deliberato dall’ATI lo scorso 28 luglio, il Forum chiede un incontro con il presidente Assenza per approfondire le linee programmatiche annunciate nelle sue recenti dichiarazioni alla stampa.

In particolare, il Forum intende conoscere il cronoprogramma delle nuove opere infrastrutturali e gli sviluppi relativi al piano tariffario, sottolineando la necessità di tenere conto della difficile situazione economica in cui versano molte famiglie della provincia.

“Gran parte dei cittadini – si legge nella lettera – vive una condizione di grave ristrettezza economica, per cui risulta difficoltoso arrivare a fine mese”. Da qui la richiesta di chiarezza e trasparenza sul futuro del servizio idrico.

Il Forum resta in attesa di una risposta ufficiale da parte della presidenza e del Consiglio di Sorveglianza, ribadendo la disponibilità al dialogo e la volontà di contribuire a una gestione dell’acqua pubblica più equa e sostenibile.