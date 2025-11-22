Addetti all’ufficio per il processo. L’Anm preoccupata per la scadenza dei contratti al 30 giugno

“Alla luce delle recenti manifestazioni in tutta Italia per chiedere la stabilizzazione dei circa 12.000 addetti all’ufficio per il processo, assunti a tempo determinato, la Giunta sezionale esprime la propria preoccupazione per la scadenza dei contratti di lavoro prevista per il 30 giugno 2026. Riconosciamo il prezioso contributo fornito da questi funzionari nell’abbattimento dell’arretrato e nello smaltimento delle pendenze, e riteniamo fondamentale garantire la continuità delle attività di ausilio alla giurisdizione“. A scriverlo in una nota la sezione di Catania della Giunta dell’Associazione nazionale magistrati.

“La stabilizzazione di queste figure professionali sarebbe un passo importante per consolidare i risultati raggiunti grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per assicurare una risposta efficiente e moderna alle nuove domande di giustizia – conclude la nota – Pertanto, auspichiamo che l’ufficio possa divenire un’articolazione stabile dell’amministrazione della giustizia, garantendo così la continuità e la qualità del servizio”.