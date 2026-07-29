Addio a Franco Neri: maestro pasticcere che trasformò il cannolo in un simbolo di Siracusa

Cronaca · Aveva 66 anni

Siracusa perde uno dei suoi artigiani più conosciuti e innovativi. Si è spento oggi dopo aver affrontato una lunga malattia Franco Neri, 66 anni, maestro pasticcere e anima della storica famiglia Alfio Neri, imprenditore capace di trasformare un dolce della tradizione in un progetto di promozione del territorio, facendo del cannolo siciliano un vero e proprio ambasciatore della città.

Volto noto anche ben oltre i confini della provincia, Neri aveva saputo coniugare la tradizione della pasticceria artigianale con un modo originale di raccontare la Sicilia. La sua intuizione più celebre è stata la “Cannoloterapia”, un marchio e un’esperienza che invitava a degustare il cannolo attraverso tutti i sensi, trasformando un semplice dolce in un momento di condivisione, racconto e valorizzazione del territorio.

Da quella visione nacque anche il progetto Mokambo Diffuso, ispirato allo storico bar di famiglia, pensato come contenitore di iniziative culturali, artistiche e gastronomiche. Negli anni il nome di Franco Neri è diventato sinonimo di creatività e promozione della città, grazie a eventi, degustazioni, campagne di comunicazione e collaborazioni che hanno contribuito a far conoscere Siracusa in Italia e all’estero.

La sua attività non si è limitata al laboratorio artigianale. Neri è stato protagonista di numerose iniziative dedicate alle eccellenze siciliane, portando la sua idea di “Cannoloterapia” in manifestazioni nazionali e internazionali e partecipando anche a programmi televisivi, dove aveva raccontato con ironia e passione il suo modo di intendere la pasticceria e l’accoglienza.

Con la sua scomparsa Siracusa perde non soltanto un maestro pasticcere, ma un imprenditore che aveva fatto dell’identità siciliana il cuore del proprio lavoro, riuscendo a trasformare un prodotto della tradizione in uno strumento di promozione culturale e turistica.