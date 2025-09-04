Addio a Giorgio Armani. Italia: “un punto di riferimento per la moda. Siracusa più volte meta per le sue vacanze”

Si è spento all’età di 91 anni Giorgio Armani, icona mondiale della moda e stilista amato in tutto il mondo. Armani ha visitato più volte Siracusa.

La sua presenza nella città aretusea non passava inosservata: il suo yacht, spesso ormeggiato alla Marina, aveva attirato l’attenzione di cittadini e turisti.





Tra gli episodi più ricordati, il 31 agosto 2012 e il 28 luglio 2020, quando lo stilista fu avvistato insieme al compagno a bordo di uno yacht dalle eleganti tonalità di blu. In entrambe le occasioni, curiosi e fan si avvicinarono per foto e autografi.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, consegnò al re della moda un libro con la storia della città.

“Con la scomparsa di Giorgio Armani il mondo della moda e della creatività perde un punto di riferimento assoluto, un uomo che ha saputo raccontare l’eleganza italiana nel mondo con sobrietà e genialità. – dichiara il sindaco – Siracusa, città che aveva scelto più volte come meta per le sue vacanze, ha avuto il piacere di accoglierlo. Ricordo in particolare la sua visita anni fa, quando, a bordo del suo yacht, ricevette dalle mani del Comune un volume che racconta la storia millenaria della nostra città. Siracusa si unisce al cordoglio internazionale, custodendo la memoria di un uomo che ha contribuito a rendere l’Italia simbolo di stile e cultura”.

In altre occasione, Armani ha anche visitato la vicina Marzamemi. Indiscutibile il suo amore per la Sicilia.