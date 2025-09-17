Addio a Sebastiano Zivillica, “Iano dello zuccaro”: Siracusa perde un pezzo della sua storia popolare

Siracusa piange la scomparsa di Sebastiano Zivillica, conosciuto da tutti come “Iano dello zuccaro”. Nato a Siracusa il 21 gennaio 1951, Zivillica è morto il 16 settembre 2025, all’età di 74 anni.

Per decenni è stato una presenza inconfondibile nelle feste popolari e religiose della città: dalla festa dell’Immacolata a quella di Santa Lucia, era lui a portare dolcezza e allegria con lo zuccaro, le mele caramellate, le zeppole calde. E ancora, il suo camion dei gelati e delle granite, che percorreva le strade gridando l’invito che tutti i siracusani ricordano: “Gelati! Granite!”.

Figura popolare e amata, Zivillica ha accompagnato intere generazioni con il suo lavoro, diventando parte del tessuto sociale e affettivo della città. “È finito un pezzo di storia…”, hanno detto i familiari annunciando la sua scomparsa. “Resterai per sempre con noi, nel cuore della tua famiglia e nelle vie della tua Siracusa, che hai amato e addolcito con la tua voce e la tua presenza“.

Con lui se ne va non solo un uomo, ma anche un simbolo della Siracusa autentica, quella che vive nelle tradizioni, nei sapori e nelle voci che hanno fatto grande la comunità.