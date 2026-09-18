Addio ad Aldo Formosa, Siracusa perde uno dei protagonisti della sua storia culturale

Cronaca · Aveva 95 anni

Per oltre mezzo secolo Aldo Formosa ha fatto parte della vita culturale di Siracusa non soltanto raccontandola, ma soprattutto contribuendo a costruirla. È morto all’età di 95 anni il giornalista, scrittore, autore e regista che attraverso il teatro, gli eventi e la scrittura ha attraversato diverse stagioni della città. Formosa apparteneva a una generazione di operatori culturali per i quali organizzare uno spettacolo significava anche creare relazioni, portare personalità a Siracusa, mettere insieme artisti e pubblico e, soprattutto, costruire occasioni che sarebbero poi rimaste nella memoria collettiva.

Una parte importante di questa storia comincia nel 1970, quando fonda il Teatro di Sicilia. Attorno a quell’esperienza si sviluppa negli anni un’intensa attività teatrale, con la storica Nottola di via Gargallo come uno dei luoghi simbolo di quella stagione. Ma il progetto probabilmente più rappresentativo della capacità di Formosa di mettere Siracusa in relazione con il panorama culturale nazionale fu il Premio Internazionale Sicilia – Il Paladino, da lui ideato.

Negli anni il riconoscimento ha incrociato percorsi molto diversi e nomi che raccontano da soli l’ampiezza della manifestazione: da Salvo Randone a Giorgio Albertazzi, da Turi Ferro a Leo Gullotta, passando per Leonardo Sciascia, Giuseppe Fava, Gesualdo Bufalino, Lina Wertmüller, Pippo Baudo, fino ad Antonio Albanese, Ficarra e Picone, Teo Teocoli e al Quartetto Cetra.

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Teatro e spettacolo, dunque, ma non soltanto. Formosa aveva una particolare attenzione per la memoria culturale di Siracusa. Negli anni continuò a recuperare storie, personaggi e avvenimenti della città anche attraverso il giornalismo e la scrittura. Nella rubrica “L’Astrolabio” tornavano incontri, aneddoti e vicende appartenenti a una Siracusa che cambiava rapidamente e della quale Formosa aveva conosciuto personalmente molti protagonisti.

Un rapporto particolarmente forte fu quello con il mondo teatrale siracusano e con Salvo Randone. Dopo la morte dell’attore, nel 1991, il Teatro di Sicilia promosse una manifestazione in sua memoria. Molti anni più tardi Formosa sarebbe stato anche tra quanti sostennero l’idea di legare definitivamente il nome di Randone al Teatro comunale. La sua attività è proseguita fino agli ultimi anni, continuando a partecipare al dibattito culturale cittadino e alle iniziative dedicate alla storia e ai protagonisti di Siracusa. Nel 2024 il Lions Club Archimede gli aveva conferito il Premio Archimede per il contributo offerto alla cultura e alla società.

La sua morte chiude così una storia personale lunga 95 anni, ma soprattutto una presenza culturale durata decenni. Una presenza fatta di palcoscenici, incontri, premi, articoli e di quella continua ricerca di occasioni attraverso cui Siracusa potesse raccontare e conservare la propria cultura. I funerali saranno celebrati domani, sabato 19 settembre, alle 16.30 nella chiesa del Pantheon di Siracusa.